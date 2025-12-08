МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный: дроны ВСУ почти перестали скидывать еду в Димитровский котел

По словам Ивана Костецкого, в неделю на человека незадолго до его пленения украинские беспилотники могли скидывать не более чем банку фасоли и пол-литра воды.
08-12-2025 16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский боевик Иван Костецкий сообщил об иссякании снабжения, которое украинские дроноводы способны доставить по воздуху своим окруженным сослуживцам в городе Димитров.

«Первые две-три недели нормально скидывали, а потом перестали скидывать. Могли скинуть раз в неделю фасоль одну и пол-литра воды. Все», - поделился Костецкий. 

Также он признался, что окруженные украинские военнослужащие ищут еду и воду по домам города Димитров. Но очевидно, что этот источник продовольствия небесконечен. 

Уточняется, что Костецкого взяли в плен бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Также в МО РФ подчеркнули, что в Димитрове созданы условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Российское оборонное ведомство напомнило, что это единственный шанс выжить для попавших в котел боевиков. 

Ранее пленный украинец рассказал, что солдат ВСУ в Красноармейске бросили в летней форме. При этом сложившаяся сейчас погода этой форме, мягко говоря, не соответствует. Если с тех пор кто-то смог уйти из Красноармейска в Димитров, все равно оставаясь в окружении, то воевать таким боевикам приходится не только в голоде, но и в холоде. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

