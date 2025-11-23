МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный рассказал, что солдат ВСУ в Красноармейске бросили в летней форме

В окопе вместе с двумя сослуживцами Виталий Кропивницкий находился в летней форме, которая не защищала от холода, а вооружение ограничивалось чешскими автоматами с 600 патронами и двумя американскими гранатами.
28-11-2025 17:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Виталий Кропивницкий, захваченный в районе Красноармейска подразделениями группировки «Центр», сообщил, что его подразделение оказалось брошенным в окружении практически без обеспечения и в летней экипировке. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

«Задача была - наблюдение, оборона. Нас было трое в окопе. Летняя одежда, было холодно…», - сказал пленный.

По словам Кропивницкого, около 25 дней его группа находилась на позициях, где выполняла задачи наблюдения и обороны. Он рассказал, что во время одного из боев украинские военнослужащие пытались удерживать позиции, однако двое других боевиков погибли, а сам он получил осколочные ранения. После этого его взяли в плен российские военнослужащие, оказали медицинскую помощь и обеспечили водой и едой.

Кропивницкий утверждал, что подготовка перед отправкой на позиции была минимальной - лишь одно занятие, которое проводили иностранные инструкторы. Также он заявил, что эвакуации раненых в подразделении фактически не было. Несмотря на обещания, его самого не вывезли, а среди украинских военнослужащих было много погибших.

Он добавил, что снабжение продовольствием ограничивалось редкими сбросами иностранных сухпайков, которых не хватало для всех бойцов.
Другой военнопленный из 38-й бригады морской пехоты ВСУ заявил, что откупиться от мобилизации в украинской армии, по его наблюдениям, стоит порядка 15-20 тысяч долларов. Такие деньги на Украине мало кто имеет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #пленные #красноармейск #боевики всу #Виталий Кропивницкий
