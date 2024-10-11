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FPV-дрон уничтожил антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

Военные работают парой - первый номер готовит ударный дрон к запуску, второй в это время смотрит за целью.
2024-10-11 12:39:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотников группировки войск «Днепр» оставили подразделение противника без спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры уничтожения.

Российские военные обнаружили на правом берегу реки спутниковые антенны. На записи показаны кадры от первого лица - оснащенный камерой дрон успешно выполняет свою работу.

В описании к кадрам сказано, что расчет работает парой. Первый номер запускает FPV-дрон, второй корректирует полет и фиксирует попадание по цели.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #starlink #МО РФ
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