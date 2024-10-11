FPV-дрон уничтожил антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы беспилотников группировки войск «Днепр» оставили подразделение противника без спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры уничтожения.

Российские военные обнаружили на правом берегу реки спутниковые антенны. На записи показаны кадры от первого лица - оснащенный камерой дрон успешно выполняет свою работу.

В описании к кадрам сказано, что расчет работает парой. Первый номер запускает FPV-дрон, второй корректирует полет и фиксирует попадание по цели.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.