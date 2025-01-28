Эксперты оценили последствия аномально теплой зимы для сельского хозяйства

Возможное похолодание после теплого января грозит последствиями для сельскохозяйственной отрасли. Об этом в разговоре с 360.ru заявил кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.

«Если у нас продолжится постепенное повышение температуры, то возможно подпревание озимых. Если у нас придут холода, когда почки уже проснулись, то в древесных культурах мы потеряем», - сказал эксперт.

Другой специалист, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, рассказал, что на данный момент пока держатся яблони, которые не боятся тепла. Однако он добавил, что навредить им могут большие перепады температур.

«Если сегодня +3, а завтра -25 градусов, то это опасно. Но пока на ближайшие 10 дней прогнозируют теплую погоду», - объяснил эксперт.

Напомним, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на европейскую часть России обрушится экстремальное тепло. По словам метеоролога, с сегодняшнего дня температура воздуха будет колебаться в промежутке +4...+6°C.

Отмечается, что в январе за всю историю инструментальных наблюдений еще ни разу не фиксировалось экстремальное потепление.