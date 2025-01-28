Хинштейн: курское правительство поддержит иск ГП к Корпорации развития

Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области» и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных при строительстве фортификационных сооружений. Соответствующий иск недавно был подан в суд.

Его намерено поддержать правительство Курской области. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ», - сообщил чиновник.

Напомним, в декабре он потребовал провести комплексную проверку АО «Корпорация развития Курской области». В ходе нее в том числе изучат всю финансово-хозяйственную деятельность учреждения. Александр Хинштейн подчеркнул, что правительство области окажет помощь следователям и правоохранителям при выявлении преступлений.

В декабре суд арестовал руководителя корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе следствия выяснилось, что учреждение при строительстве фортификационных сооружений дважды заплатило за одну и ту же работу разным подрядчикам.

В результате преступных действий бюджету Курской области был причинен крупный ущерб.