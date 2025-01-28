Мехвод Змей рассказал, как доли секунды спасли его от удара ВСУ

В Херсонской области танкисты ведут огонь по правобережью Днепра. От мастерства механика-водителя зависит безопасность экипажа. Многотонную машину надо успеть увести от вражеского огня, рассказал нашему военкору Михаилу Аброськину механик-водитель с позывным Змей.

«Когда командир сказал - запуск двигателей, откат, вот там нужна была маневренность и шустрость. Вот, у меня было испытание свое, оставались доли секунды, если бы я не добавил газу, то прилет был бы сразу. После этого мы поехали еще раз стрелять на этой позиции. Когда откатывались, я уже видел по своим следам, что воронки хорошие лежат», - вспоминает механик-водитель с позывным Змей.

Змей переехал с семьей в Россию из Таджикистана. Хотел служить на флоте, но судьба привела в танкисты. Помог опыт вождения гусеничной тракторной техники.

Танкисты группировки «Днепр» ведут огонь подобно артиллерии, по навесной траектории. Чтобы увеличить дальность стрельбы, машину ставят под небольшим углом. Так ствол можно поднять выше и отправить снаряды на 10, 11 и даже на 12 километров, не теряя в точности.

Экипажи хорошо знают, каково работать под огнем противника и уворачиваться от атак. Впрочем, современные танки уже не так просто уничтожить.

«В комплексе у нас существуют системные шашки, защищают от "птичек". Сам мангал, конечно, защищает. Самые важные детали танка - это двигатель, башня. В комплексе у нас есть система РЭБ, она находится здесь», - говорит наводчик-оператор с позывным Нагнетатель.

Российские танки работают почти на всей протяженности берега Днепра в пределах Херсонской области. Дальнобойность орудий и навыки экипажей позволяют уничтожать цели на большом удалении. А маневренность и проходимость машин дают возможность атаковать с самых разных позиций и наносить удары там, где противник их не ждет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.