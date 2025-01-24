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Дроноводы уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области

Первое попадание обездвижило танк, второе добило его, ударив точно в открытый люк механика-водителя.
2025-01-24 16:02:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка Т-72 на территории Харьковской области. Он стал добычей расчетов FPV-дронов из состава группировки войск «Запад».

Танк обнаружили разведчики танкового соединения группировки. Они использовали средства воздушной разведки. Огневая позиция неприятельского Т-72 находилась в лесополосе. 

Информацию о танке немедленно передали на командный пункт. Там, проанализировав разведданные, военнослужащие приняли решение задействовать расчеты FPV-дронов. Операторы выждали подходящий момент и нанесли два удара. Первое попадание обездвижило танк, а второе добило - дрон удалось завести в открытый люк механика-водителя. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что уничтожение танка попало на камеры объективного контроля средств воздушной разведки. Военнослужащие смогли видеть это в режиме реального времени.

Ранее сообщалось о поражении танка Abrams в курском приграничье. Против него успешно применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#Т-72 #танк #Харьковская область #спецоперация #группировка запад #FPV-дроны
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