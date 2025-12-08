МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сийярто пригрозил ЕС судом из-за российских энергоносителей

Глава МИД Венгрии назвал отказ ЕС от российских энергоносителей «юридическим мошенничеством», поскольку такие санкции предполагают единогласное одобрение всех стран сообщества.
Ян Брацкий 08-12-2025 01:25
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Власти Венгрии и Словакии обратятся в Европейский суд, если Брюссель официально запретит импорт российских нефти и газа. В этом случае, Будапешт и Братислава столкнутся с серьезными проблемами в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы предпринимаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен», - написал он в соцсети Х.

По его словам, ходатайство страны намерены подать, когда план REPowerEU примут на следующей неделе. Представители Венгрии и Словакии в суде планируют потребовать приостановки действия постановления на время разбирательства. Сийярто полагает, что коллективный отказ от российских энергоносителей является «вопиющим юридическим мошенничеством», поскольку подобные санкции требуют единогласного одобрения. Энергетическая безопасность предполагает национальную компетенцию, напомнил Сийярто.

Максимально препятствовать реализации плана коллективной Европы по запрету российских энергоносителей пообещали и в МИД Словакии. Как заявил глава внешнеполитического ведомства этой страны Юрай Бланар, финансово доступный газ в достаточном количестве относится к основным опорам национальной экономики Словакии. Он также упомянул о тесной кооперации с венгерскими властями по этому вопросу.

Напомним, в конце октября Совет Евросоюза одобрил постепенный запрет на импорт газа из России начиная с 1 января 2026 года. При этом для действующих договоров предусмотрен переходный этап - до 1 января 2028 года. Далее Евросовет намерен ввести запрет на ввоз российской нефти с 1 января 2028 года.

