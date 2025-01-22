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Мошенники начали вымогать у детей деньги через бонусы в веб-играх

Чтобы избежать подобной ситуации, детям нужно рассказывать о грамотности и базовых принципах компьютерной гигиены.
Виктория Бокий 2025-01-22 14:04:59
© Фото: Jochen Tack, Global Look Press

Сама технология мошеннических манипуляций достаточно старая. По большей части они используют шантаж и различные манипуляции, чтобы «надавить» на ребенка. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Они достаточно хорошие психологи, и, учитывая неокрепшую детскую психику, донести необходимую информацию чуть-чуть проще, чем взрослым, скажем так. На это они и делают ставку», - отметил собеседник телеканала.

По мнению эксперта, лучший мошеннический ход, чтобы обмануть ребенка, это предложить ему различные бонусы в играх или навязать цифровую валюту, которую можно использовать в развлекательных веб-приложениях.

«Это одна из самых распространенных схем, когда (мошенники. - Прим. ред.) получают данные платежных карт детей или их родителей», - сказал специалист.

Важно оформлять ребенку отдельную карту с ограниченным лимитом в месяц, чтобы в случае подобной ситуации человек потерял только этот лимит, допустим, две-три тысячи рублей, подчеркнул Дворянский.

Конечно, проще не допускать таких ситуаций, чем потом разбираться и пытаться восстановить утерянные данные и деньги. По словам эксперта, чтобы избежать подобного случая, детям нужно рассказывать о грамотности и базовых принципах компьютерной гигиены.

Ранее МВД РФ раскрыло новую схему мошенников, направленную на детей и их родителей. Аферисты с помощью дипфейков и подмены номера телефона притворяются педагогами учебных заведений, а потом начинают названивать школьникам или их родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в образовательном сервисе. Цель точно такая же - собрать как можно больше данных. Однако в подобной ситуации к одной цели добавляется вторая - получить доступ к сервису «Госуслуги».

#дети #кибербезопасность #Мошенники #наш эксклюзив #аферисты
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