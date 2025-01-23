Т-90М «Прорыв» ударили по опорникам в ЛНР с закрытых огневых позиций

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» разгромили взводные опорные пункты, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ в ЛНР. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танкистов.

О движении противника сообщили разведчики с воздуха. Танкисты ударили по целям с закрытых огневых позиций. После выполнения задачи они заехали в отстойник, чтобы противник не мог их обнаружить.

Экипаж танка находится на спецоперации с 2022 года. Бойцы сменили свой Т-72Б3 на новый Т-90М «Прорыв». В этой машине больше места для экипажа и современные приборы наблюдения и прицеливания.

«Все очень просто, все прекрасно работает. Теплаки - видно до четырех километров. Танк стреляет замечательно», - рассказал командир боевой машины с позывным Марк.

Экипажи танков работают по координатам, полученным с БПЛА. Они уничтожают блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на переднем крае. Танкисты подавляют огневые точки противника, позволяя нашим подразделениям продвигаться вглубь обороны.

Основной боевой танк Т-90М «Прорыв» оснащен 125-мм орудием. Оно дает возможность вести огонь на дальность до 5 тысяч метров. Система управления огнем «Калина» позволяет управлять вооружением одному человеку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.