Члены ПА ОДКБ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Председатель Государственной думы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин, а также главы делегаций стран-участниц ОДКБ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Этим самым они почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Отмечено, что все прошло в рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ. Участие приняли представители законодательных органов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Китая и Ирана.

После этого членов делегаций ждет совместное заседание. Стороны обсудят гармонизацию законодательства государств-членов ОДКБ. Упор будет сделан на оборону, международную безопасность в условиях многополярного мира, противодействие терроризму, а также патриотическое воспитание.

Ранее сообщалось, что к могиле Неизвестного солдата возложил цветы главком Сухопутными войсками России Андрей Мордвичев. В мероприятии также задействовали военнослужащих роты почетного караула. Они пронесли знамя Сухопутных войск под звуки торжественного марша.