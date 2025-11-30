МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Члены ПА ОДКБ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии участвовали представители законодательных органов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Китая и Ирана.
Тимур Шерзад 08-12-2025 11:53
Председатель Государственной думы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин, а также главы делегаций стран-участниц ОДКБ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Этим самым они почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. 

Отмечено, что все прошло в рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ. Участие приняли представители законодательных органов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Китая и Ирана.

После этого членов делегаций ждет совместное заседание. Стороны обсудят гармонизацию законодательства государств-членов ОДКБ. Упор будет сделан на оборону, международную безопасность в условиях многополярного мира, противодействие терроризму, а также патриотическое воспитание. 

Ранее сообщалось, что к могиле Неизвестного солдата возложил цветы главком Сухопутными войсками России Андрей Мордвичев. В мероприятии также задействовали военнослужащих роты почетного караула. Они пронесли знамя Сухопутных войск под звуки торжественного марша.

