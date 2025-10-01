МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Главком Сухопутных войск ВС РФ возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Военнослужащие роты почетного караула также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
Дарья Ситникова 2025-10-01 20:07:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве в Александровском саду прошла церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в честь праздника воинов-сухопутчиков. В ней принял участие Главком Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев.

В мероприятии также задействовали военнослужащих роты почетного караула. Они возложили венки к мемориалу, а затем пронесли знамя Сухопутных войск под звуки торжественного марша.

Сухопутным войскам исполнилось 475 лет. Считается, что основу нашей регулярной армии заложил Иван Грозный в 1550-ом году. Сегодня российские сухопутные силы, учитывая колоссальный опыт специальной военной операции, стали самыми оснащенными и боеспособными в мире.

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль сегодня также возложили цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата, который находится в Александровском саду в Москве.

#Москва #возложение цветов #могила неизвестного солдата #Александровский сад #Андрей Мордвичев
