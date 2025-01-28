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Офицер показал, как можно превратить снаряд в бетонобойный за секунды

Артиллеристы группировки войск «Запад» заметили, что каждый осколочно-фугасный снаряд к «Гиацинту» имеет выемку. Применив специальный ключ, можно сделать взрыв замедленным, и тогда взрывчатка сработает, уже когда снаряд будет находиться в толще железобетона.
Анастасия Авсюк 2025-01-28 10:48:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк пообщалась с артиллеристами из группировки войск «Запад». Российский офицер с позывным Турист показал ей, как любой осколочно-фугасный снаряд превратить в бетонобойный.

«Если надо, вот здесь выемка. Обычный и замедленный. Есть спецключ, перевел его на замедленный, и тогда разрыв будет уже не сразу», - сказал Турист.

Замедленный взрыв означает, что взрывчатка сработает не от первого контакта с бетоном, а тогда, когда снаряд пробьет его, и проникнет вглубь укрепления благодаря своей кинетической энергии. Так попадание сможет причинить бетонной конструкции большие повреждения.

Самоходка «Гиацинт-С» обладает характеристиками, позволяющими бить по цели с максимальной точностью, отметила корреспондент.

Ранее сообщалось, что российская тяжелая огнеметная система «Тосочка» уничтожила опорный пункт противника. Удар при этом наносился термобарическими снарядами, отметили в Минобороны России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #снаряды #наш эксклюзив #Гиацинт-С #группировка запад
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