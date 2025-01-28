Офицер показал, как можно превратить снаряд в бетонобойный за секунды

Корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк пообщалась с артиллеристами из группировки войск «Запад». Российский офицер с позывным Турист показал ей, как любой осколочно-фугасный снаряд превратить в бетонобойный.

«Если надо, вот здесь выемка. Обычный и замедленный. Есть спецключ, перевел его на замедленный, и тогда разрыв будет уже не сразу», - сказал Турист.

Замедленный взрыв означает, что взрывчатка сработает не от первого контакта с бетоном, а тогда, когда снаряд пробьет его, и проникнет вглубь укрепления благодаря своей кинетической энергии. Так попадание сможет причинить бетонной конструкции большие повреждения.

Самоходка «Гиацинт-С» обладает характеристиками, позволяющими бить по цели с максимальной точностью, отметила корреспондент.

Ранее сообщалось, что российская тяжелая огнеметная система «Тосочка» уничтожила опорный пункт противника. Удар при этом наносился термобарическими снарядами, отметили в Минобороны России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.