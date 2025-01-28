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В Киеве демонтировали памятник российскому ученому Ивану Павлову

Как сообщили на сайте администрации, фигура ученого якобы связана с «имперским нарративом».
Анастасия Бобылева 2025-01-28 00:31:53
© Фото: Li Dongxu XinHua Globallookpress

В Киеве демонтировали памятник российскому ученому и физиологу Ивану Павлову. Об этом пишет департамент территориального контроля Киевской городской администрации.

«В Печерском районе возле Александровской больницы специалисты КП "Киевблагоустройство" по поручению Департамента территориального контроля города Киева демонтировали памятник Ивану Павлову, российскому физиологу», - говорится цитирует ведомство RT.

При этом в материале не отрицается вклад Павлова в науку, однако отмечается, что фигура ученого якобы «связана с имперским нарративом».

Это далеко не первый раз, когда под этим предлогом на Украине демонтируют памятники известным российским деятелям. Ранее в Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому. На опубликованных в сети кадрах видно, как демонтированную скульптуру грузят на спецтехнику.

#в стране и мире #Памятник #Украина #Киев #иван павлов
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