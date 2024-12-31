В Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает радио Sputnik, ссылаясь на украинское издание Страна.ua.

Канал опубликовал кадры, на которых демонтированную скульптуру возле местной киностудии, грузят на спецтехнику.

Известно, что власти Одессы еще осенью постановили снести 19 памятников российским поэтам. Такое решение было принято из-за содержания «символики российской имперской политики».

В списке подлежащих сносу объектов оказались памятники Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю, Максиму Горькому.

В начале этого месяца власти города приняли постановление о демонтаже памятника Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Тогда СПЧ обратился в эту организацию из-за угрозы сноса монумента.