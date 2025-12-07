МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО сбили ночью над Россией 77 дронов боевиков

ПВО сработали в Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Астраханской обалстях, а также в Республике Крым и Чеченской республике.
07-12-2025 07:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие за ночь перехватили над Россией 77 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 42 БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области, 12 - в Ростовской области, а также 10 - в Республике Крым. Еще девять летательных аппаратов сбили над территорией Волгоградской области, два - в Белгородской области и по одному - в Астраханской области и Чеченской республике.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, 6 декабря над Россией сбили 116 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
