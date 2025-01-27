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В Ростове-на-Дону произошел пожар в СИЗО-1

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2025-01-27 08:48:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью в административном здании следственного изолятора №1 города Ростов-на-Дону произошел пожар. Его площадь составила около пяти квадратных метров, пишет ТАСС. Отмечается, что в результате происшествия никто пострадал.

В свою очередь, Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что возгорание возникло после взрыва. Его эпицентр якобы находился в кабинете системного администратора.

По данным журналистов, ЧП могло произойти из-за неисправной проводки.

Напомним, в июле прошлого года данный следственный изолятор уже фигурировал в новостных сводках. Тогда несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Преступники были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. 

#пожар #взрыв #Ростов-на-Дону #ЧП #СИЗО #огонь #следственный изолятор
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