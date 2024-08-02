Захватчика заложников в ростовском СИЗО приговорили к 23 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил одного из захватчиков заложников в СИЗО города Ростов-на-Дону Даниила Камнева* к 23 годам лишения свободы.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы», - говорится в приговоре.

Уточняется, что подсудимый обвинялся в подготовке теракта в Кисловодске. Камневу* также предъявили обвинения в участии в деятельности экстремистской организации, подготовке к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терактов. Все эти правонарушения он совершал после присоединения к ячейке запрещенного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.

По делу также проходят Тимурлаг Гогуев*, Анзор Кахунов*, Махач Баширов* и Гегам Ростомян*, которые осуждены по статьям о подготовке теракта.

Напомним, что утром 16 июня несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Они были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором.

* - Лица включены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.