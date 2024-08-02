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Захватчика заложников в ростовском СИЗО приговорили к 23 годам тюрьмы

Его признали виновным в подготовке теракта в Кисловодске, который он планировал после присоединения к ячейке запрещенного «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Глеб Владовский 2024-08-02 13:44:21
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Южный окружной военный суд приговорил одного из захватчиков заложников в СИЗО города Ростов-на-Дону Даниила Камнева* к 23 годам лишения свободы.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы», - говорится в приговоре.

Уточняется, что подсудимый обвинялся в подготовке теракта в Кисловодске. Камневу* также предъявили обвинения в участии в деятельности экстремистской организации, подготовке к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терактов. Все эти правонарушения он совершал после присоединения к ячейке запрещенного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.

По делу также проходят Тимурлаг Гогуев*, Анзор Кахунов*, Махач Баширов* и Гегам Ростомян*,  которые осуждены по статьям о подготовке теракта.

Напомним, что утром 16 июня несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Они были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. 

* - Лица включены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Теракт #Ростов-на-Дону #СИЗО-1 #захват заложников
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