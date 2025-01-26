Над тремя регионами России за ночь сбили 15 украинских дронов

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников в трех регионах России. Об этом сегодня утром сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Восемь БПЛА сбили над территорией Рязанской области, еще шесть -в небе над Курской областью и один над Белгородской, уточнило оборонное ведомство.

На этой неделе было сбито рекордное количество дронов с начала года - 24 января над территорией РФ средства ПВО сбили 121 украинский БПЛА.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.