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Над тремя регионами России за ночь сбили 15 украинских дронов

Восемь БПЛА сбили над территорией Рязанской области, еще шесть - над Курской областью и один над Белгородской.
2025-01-26 07:30:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников в трех регионах России. Об этом сегодня утром сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Восемь БПЛА сбили над территорией Рязанской области, еще шесть -в небе над Курской областью и один над Белгородской, уточнило оборонное ведомство.

На этой неделе было сбито рекордное количество дронов с начала года - 24 января над территорией РФ средства ПВО сбили 121 украинский БПЛА. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #беспилотники #белгородская область #ВСУ #дроны #средства пво
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