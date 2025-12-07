WP: наркопоток из Венесуэлы не такой большой, как заявлял Трамп

Поток наркотиков, поступающий из Венесуэлы в США не настолько огромен, как заявляет американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников.

«Администрация Трампа заявила, что она нацелена на Венесуэлу в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, хотя эта страна не является одним из основных поставщиков запрещенных веществ в Соединенные Штаты... очень малая часть производимых в Венесуэле наркотиков поступает на территорию США», - говорится в материале.

Отмечается, что большая часть запрещенных веществ поступает из Мексики и Колумбии. Всего с сентября, когда администрация Трампа санкционировала нанесение ударов по судам у берегов Венесуэлы, погибли не менее 70 человек.

Ранее Трамп пригрозил, что в ближайшем будущем Штаты будут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке, где находятся подозреваемые в причастности к наркоторговле. По словам политика, Америке известны маршруты их перемещений.