В Кремле сравнили подходы к России команд Байдена и Трампа

В Кремле назвали контрастирующими подходы двух американских администраций - Джо Байдена и Дональда Трампа - к вопросу выстраивания взаимоотношений с Россией.

Те посылы, которые делает команда действующего президента Трампа существенно отличаются от работы его 83-летнего предшественника. Таким мнением в комментарии ТАСС поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», - ответил он на вопрос агентства.

Так Песков оценил измененную стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Теперь там имеется призыв сотрудничать с нашей страной и отсутствует упоминание о ней, как об угрозе.

Немногим ранее он назвал неверной формулировку, что президент Путин отверг мирный план США. Пресс-секретарь обратил внимание, что со 2 на 3 декабря впервые состоялся прямой обмен мнениями, когда что-то «было принято, что-то было отмечено как неприемлемое».