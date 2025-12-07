МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле сравнили подходы к России команд Байдена и Трампа

Дмитрий Песков прокомментировал изменения стратегии национальной безопасности США, где с Россией предлагается сотрудничать в стратегической стабильности.
Марина Крижановская 07-12-2025 05:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле назвали контрастирующими подходы двух американских администраций - Джо Байдена и Дональда Трампа - к вопросу выстраивания взаимоотношений с Россией.

Те посылы, которые делает команда действующего президента Трампа существенно отличаются от работы его 83-летнего предшественника. Таким мнением в комментарии ТАСС поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», - ответил он на вопрос агентства.

Так Песков оценил измененную стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Теперь там имеется призыв сотрудничать с нашей страной и отсутствует упоминание о ней, как об угрозе.

Немногим ранее он назвал неверной формулировку, что президент Путин отверг мирный план США. Пресс-секретарь обратил внимание, что со 2 на 3 декабря впервые состоялся прямой обмен мнениями, когда что-то «было принято, что-то было отмечено как неприемлемое».

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Дмитрий Песков #администрация США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 