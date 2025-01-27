В 2024 году количество IT-преступлений в РФ побило пятилетний рекорд

В России в 2024 году доля преступлений в сфере IT (при помощи информационно-телекоммуникационных технологий) составила 40% от общего числа зарегистрированных в стране. Такое значение стало максимальным за пятилетнюю статистику общего числа преступлений с 2020 года.

Согласно данным МВД РФ, за 12 месяцев 2024 года зарегистрировано 765,4 тысячи киберпреступлений. Это значение на 13,1% превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Для сравнения: в 2022 году доля таких преступлений составляла 26,5% от общего числа правонарушений в стране, еще годом ранее, в 2021-м, - 25,8%, в 2020-м - 25%.

«В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 34,8% в январе-декабре 2023 года до 40%», - сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел РФ.

В 2021 году Николай Патрушев, будучи на посту секретаря Совбеза РФ, предположил, что действия кибертеррористов по всему миру могут спровоцировать вооруженные столкновения. По его мнению, особую опасность представляет сложность своевременного установления истинного источника атаки.