Патрушев считает, что кибертеррористы могут спровоцировать войну

Террористы по всему миру создают киберподразделения, деятельность которых может развязать конфликты между государствами. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, их действия могут спровоцировать вооруженные столкновения.

«Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений», - сказал Патрушев на совещании спецслужб.

По мнению секретаря, коронавирсусные ограничения по всему миру привели к тому, что террористы и преступники все активнее используют интернет и программные средства для атак на объекты инфраструктуры. Патрушев призвал спецслужбы уделить этой проблеме особое внимание и своевременно реагировать на угрозы.

Ранее хакерская группировка DarkSide совершила кибератаку на оператора нефтепровода США Colonial Pipeline. В результате атаки в Штатах образовался топливный кризис, но после работу трубопровода удалось восстановить.