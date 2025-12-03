Песков назвал неверной формулировку, что Путин отверг мирный план США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формулировка, что Путин отверг мирный план США по Украине, неверна.

«Нет, она не будет правильной», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать верной формулировку, что российский президент отверг мирный план США по Украине.

Песков отметил, что вчера в первый раз состоялся такой прямой обмен мнениями. Он добавил, что при этом «что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое».

«Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», - сказал Дмитрий Песков.

Переговоры в Кремле длились около пяти часов за закрытыми дверями. С российской стороны вместе с Владимиром Путиным присутствовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По итогам встречи Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть. Поднимались, в частности, и территориальные вопросы, однако компромиссы пока найдены не были. Помощник президента РФ добавил, что встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Работа для достижения долгосрочного мира будет продолжена. Стороны видят «огромные перспективы для взаимодействия».