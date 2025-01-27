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Миномет группировки «Север» разнес пехоту ВСУ в Курской области

Данные объективного контроля подтвердили поражение целей.
2025-01-27 05:00:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 120-мм минометов отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск «Север» уничтожили оружие и живую силу ВСУ в Курской области. Они показали боевую работу и момент поражения целей.

Данные объективного контроля подтвердили поражение как пехоты ВСУ, которая производила ротацию, так и расчеты станковых крупнокалиберных пулеметов противника. Выполнив боевую задачу, расчеты минометов замаскировали орудие и спрятались в укрытии.

Расчеты 120-мм минометов ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению объектов ВСУ. Военнослужащие создали сеть укрытых огневых точек, чтобы быстрее наносить поражение противнику и покидать боевую позицию.

Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики как можно быстрее приступают к нанесению огневых ударов по боевикам. На занятие позиций, вычисление исходных данных для стрельбы и ведение огня у расчетов есть считанные минуты.

Ранее экипаж Ка-52М сорвал ротацию ВСУ и уничтожил боевиков в Курской области. После ударов летчики выполнили противоракетные маневры и выпустили тепловые ловушки. Передовой авианаводчик подтвердил поражение целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#миномет #Курская область #ВСУ
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