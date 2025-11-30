МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хегсет: США не доминируют над Китаем и не стремятся изменить статус-кво Тайваня

Вашингтон хотел бы помогать союзникам в регионе, не допуская доминирования Китая над собой.
Марина Крижановская 07-12-2025 03:59
© Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress

Американские власти не имеют намерений изменить нынешний статус-кво острова Тайвань и не хотели бы провоцировать Китай в этом вопросе. Как заявил министр войны Пит Хегсет, Вашингтоне не стремится к открытому военному конфликту с Пекином. Об этом он рассказал во время мероприятия в штате Калифорния, организованном фондом имени бывшего президента США Рональда Рейгана.

«Мы не пытаемся доминировать над ними или унижать их, и мы не стремимся изменить статус-кво вокруг Тайваня», - сообщил министр, говоря о регионе Юго-Восточной Азии.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не ставят своей целью доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе. Но напротив - хотели бы помочь союзникам и не допустить того, чтобы над США доминировал Китай.

В сентябре этого года американский лидер Дональд Трамп приостановил военную поддержку Тайваня. Он не захотел помогать самопровозглашенному государству в военной помощи, предпочитая заключить широкомасштабную торговую сделку с Китаем.

#Китай #в стране и мире #сша #Тайвань #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 