Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента Белоруссии

В воскресенье состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе диалога российский лидер поздравил руководителя соседнего государства с праздником Крещением Господня. Владимир Путин передал самые добрые пожелания.

Кроме того, лидеры стран затронули тему предстоящих выборов президента Белоруссии. Владимир Путин пожелал успехов Александру Лукашенко.

Напомним, голосование в республике состоится 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента. Александр Лукашенко хочет избраться на седьмой срок подряд.