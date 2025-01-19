МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента Белоруссии

Лидеры двух стран провели телефонный разговор.
Сергей Лебедев 2025-01-19 14:25:48
© Фото: Alexei Druzhinin, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В воскресенье состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе диалога российский лидер поздравил руководителя соседнего государства с праздником Крещением Господня. Владимир Путин передал самые добрые пожелания.

Кроме того, лидеры стран затронули тему предстоящих выборов президента Белоруссии. Владимир Путин пожелал успехов Александру Лукашенко.

Напомним, голосование в республике состоится 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента. Александр Лукашенко хочет избраться на седьмой срок подряд.

#Выборы #голосование #Владимир Путин #Александр Лукашенко #звонок #диалог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 