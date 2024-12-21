После обращения к Путину семья из Краснодара получила предложения по ипотеке

Обратившаяся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным молодая семья из Краснодара уже получила предложения по ипотеке от нескольких банков.

Как сообщил РИА Новости глава семейства Сергей Пархоменко, с ними связались представители нескольких банков и предложили ипотеку по ставке 6%. Также у семьи прошла встреча с главой минфина региона.

«Мы встретились с министром финансов Краснодарского края. Также с представителями банков. Все обсудили, они предложили помощь. Сейчас все в работе. Четыре банка уже предложили ипотеку под ставку 6%, мы занимаемся сбором документов», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, 19 декабря во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Сергей вместе с супругой обратились к президенту России и пожаловалась, что банки не выдают им семейную ипотеку, поскольку есть лимиты, которые увеличивают первоначальный взнос с 20% до 50%, также кредитные учреждения предложили семье так называемую комбо-ипотеку, добавляя свой процент, в результате ставка увеличивалась с 6% до 13%.

Также Сергей уточнил, что в этом году в семье родилась дочь, и они захотели улучшить жилищные условия, купив дом. Но ипотечные условия их не устраивали, они ждали возможности взять кредит на справедливых условиях. В какой-то момент они решили обратиться к президенту, и когда Сергей сидел и работал, они вдруг услышали фразу «молодая семья из Краснодара», что их крайне удивило.