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В Петербурге дали праздничный салют в честь освобождения Ленинграда

С Большого пляжа Петропавловской крепости 12 пушек Д-44 дали 30 залпов.
Анастасия Бобылева 2025-01-27 23:39:05
© Фото: Администрация Санкт‑Петербурга © Видео: Администрация Санкт‑Петербурга

В Санкт-Петербурге вечером 27 января дали праздничный салют в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады во время Великой Отечественной войны. Губернатор города Александр Беглов поблагодарил блокадников за подвиг.

«По традиции этот священный день  завершается мирными залпами победного салюта. Он символизирует нашу безмерную благодарность Поколению Победителей. Низкий поклон  всем защитникам и жителям  блокадного города за великий подвиг Ленинграда», - приводит его слова администрация Петербурга.

Расчеты Михайловской военной артиллерийской академии произвели залп с Большого пляжа Петропавловской крепости. В мероприятии задействовали 12 пушек Д-44, которые дали 30 залпов. Согласно традиции они были именными.

Первый салют в честь освобождения запустили 27 января 1944 года. Тогда 324 орудия в разных частях города дали 24 артиллерийских залпа, отмечая снятие блокады Ленинграда.

Сегодня президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Петербурге. В момент церемонии горнист почетного караула исполнял мелодию Льва Гурова «Тишина».

#Ленинград #Салют #блокада #Д-44
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