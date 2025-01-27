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Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Петербурге

Глава государства в 81-годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады принимает участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге.
Игнат Далакян 2025-01-27 15:05:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Санкт-Петербурге. Именно в этом месте с первых дней блокады Ленинграда бойцы Красной армии сдерживали фашистов.

В момент церемонии горнист почетного караула исполнял мелодию Льва Гурова «Тишина». Российский лидер некоторое время постоял молча, отдавая дань памяти тысячам советских солдат, которые отдали свои жизни, защищая этот важнейший плацдарм.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Продовольствие в город доставляли по единственному пути - «Дороге жизни», которую проложили по льду Ладожского озера. Красная армия прорвала блокаду 18 января 1943 года, а полное ее снятие произошло 27 января 1944 года.

Невский пятачок является одной из самых трагических и в то же время героических страниц в истории Ленинградской битвы. В сентябре 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии сумел скрытно переправиться на левый берег Невы и выбить фашистов с передовых позиций.

#Санкт-Петербург #Блокада Ленинграда #Владимир Путин #невский пятачок #возложение #Рубежный камень
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