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ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий сделки о прекращении огня

Израиль не разрешает перемещенным палестинцам вернуться на север сектора Газа.
Сергей Лебедев 2025-01-26 14:14:01
© Фото: Omar Ashtawy Apaimages, Keystone Press Agency, Global Look Press

Движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Претензия состоит в том, что перемещенным палестинцам не разрешают вернуться на север анклава.

«Оккупанты используют в качестве предлога заложницу Арбель Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все гарантии для ее освобождения», - говорится в заявлении ХАМАС.

А ранее в канцелярии израильского премьер-министра сообщили, что передвижение жителей сектора Газа не разрешили из-за нарушений сделки со стороны палестинского движения.

«ХАМАС дважды нарушил: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не предоставлен», - отметил советник главы правительства еврейского государства Дмитрий Гендельман.

Напомним, в разговоре со «Звездой» политолог Леонид Савин заявил, что существует вероятность срыва соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По его словам, Тель-Авив регулярно показывала себя как не выполняющая обязательства сторона.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Соглашение #Тель-Авив #ХАМАС
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