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Собянин ответил Миллеру, куда делся в Москве снег

Мэр Москвы отшутился, что переезд «Газпрома» повлиял на количество снега в столице.
Дарина Криц 2025-01-27 02:18:55
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Столичный градоначальник Сергей Собянин объяснил, почему в Москве нет снега. В разговоре с главой «Газпрома» Алексеем Миллером он пошутил, что причиной этому стал переезд госкорпорации.

Разговор Собянина и Миллера произошел во время встречи по случаю 270-летия МГУ им. М.В. Ломоносова, видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«"Газпром" уехал, и денег не хватает на снег. Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли, весь снег в Питер увезли!», - приводит 360.ru слова Собянина.

Как сообщила «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, февральская погода в Москве будет соответствовать мартовской.

По ее сведениям, показатели температуры будут на уровне первого месяца весны, а осадки окажутся смешанными - то снег, то дождь. Такая погода установится в первые десять дней февраля.

#Москва #в стране и мире #Погода #газпром #алексей миллер #Сергей Собянин #снег
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