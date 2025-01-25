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Синоптик: февраль встретит москвичей мартовской погодой

Мартовской погоде будет соответствовать и погода и осадки - будет до выпадать снег, то идти дождь.
Ирина Егорова 2025-01-25 13:44:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Февраль в Москве начнется мартовской погодой, заявила «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Температура будет соответствовать показателям первого весеннего месяца, а осадки будут смешанные - то снег, то дождь. Такая погода установится в столице в первые 10 дней февраля.

«А дальше сложно сказать, но все расчеты пока показывают, что в середине месяца будет волна холода, когда температура и в дневные часы и в ночные предполагается отрицательная, приближенная к климатической норме.  Но, я думаю, вслед за волной холода, последует волна тепла», - добавила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет. По его словам, среднегодовая температура в Москве составила +8 градусов.

#Москва #Погода #Март #наш эксклюзив #февраль #метеобюро
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