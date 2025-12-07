Ученые предупредили о сильных магнитных бурях 9 и 10 декабря

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 9 и 10 декабря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря», - говорится в сообщении.

По расчетам ученых, в эти дни будут сформированы благоприятные условия для наблюдения северного сияния. Однако жители Центральной России могут не увидеть его из-за плохих погодных условий.

Пик геомагнитной активности выпадет на вторую половину вторника, 9 декабря. В конце ноября ученые предупреждали о росте мощности вспышек на Солнце, который будет наблюдаться в течение двух недель.