Ученые предупредили о сильных магнитных бурях 9 и 10 декабря

В эти дни будут благоприятные условия для наблюдения северного сияния.
Константин Денисов 07-12-2025 21:08
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Dmitrii Marchen, Globallookpress

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 9 и 10 декабря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря», - говорится в сообщении.

По расчетам ученых, в эти дни будут сформированы благоприятные условия для наблюдения северного сияния. Однако жители Центральной России могут не увидеть его из-за плохих погодных условий.

Пик геомагнитной активности выпадет на вторую половину вторника, 9 декабря. В конце ноября ученые предупреждали о росте мощности вспышек на Солнце, который будет наблюдаться в течение двух недель.

#в стране и мире #Земля #солнце #северное сияние #вспышки на солнце #магнитные бури
