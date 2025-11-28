Ученые предупредили о росте мощности солнечных вспышек

Резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что повышение мощности вспышек связано с выходом новых активных центров на сторону Солнца, обращенную к нашей планете. Резкое усиление вспышек может произойти в ближайшие часы.

В публикации лаборатории отмечается, что за последние сутки потоки рентгеновского излучения выросли почти в пять раз. Значительно возросла и частота малых и средних вспышек. Они не оказывают влияния на Землю, но говорят о быстром росте запасов вспышечной энергии.

По прогнозу ученых, в течение сегодняшнего дня возобновятся сильные вспышки уровня M. Вероятность вспышек наивысшего уровня Х тоже высока. «Качели» солнечной активности астрономы отмечают около полутора месяцев. Они связаны с ярко выраженной и пока не вполне понятной асимметрией, с которой распределяются солнечные активные центры. С начала октября почти все они сконцентрированы на одной стороне Солнца.

Из-за вращения Солнца вокруг оси периодом около 27 суток к Земле раз в две недели поворачивается «пустая» солнечная сторона. В такие моменты воздействие светила на нашу планету падает почти до нуля. Но затем, спустя еще две недели, к Земле выходит активная сторона Солнца. Это сопровождается резким ростом числа и мощности вспышек. Последний сильный всплеск, произошедший в первой половине ноября, сопровождался самыми мощными в 2025 году вспышками и второй по силе магнитной бурей за последние пять лет.

Ученые отмечают, что самая крупная активная область Солнца, ответственная за экстремальные события начала месяца, пока еще находится на обратной стороне. Запасы энергии в ней непонятны. По мнению астрономов, есть признаки, что она вышла на стадию разрушения. В случае подтверждения этой теории есть надежда, что новый двухнедельный период активного Солнца обойдется без X-вспышек и экстремальных бурь. Ученые резюмируют, что никаких точных прогнозов пока нет. Они только могут констатировать тот факт, что активное Солнце вернулось.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал «Звезде», что во время магнитных бурь метеозависимым людям надо уделять внимание симптоматике. Ученый рассказал, что на Солнце есть разные типы энергий. Есть основная энергия - «свет и тепло», получаемые нами. Но есть еще и дополнительная энергия, которая является «лишней» для Солнца. От нее светило пытается избавиться. Это связано с наличием у звезды магнитного поля. Вспышки на Солнце - это способ избавиться от «лишней незапланированной энергии».

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт указал на ненадежность прогнозов по вспышкам на Солнце. По мнению ученого, информацию даже о сильнейших вспышках следует воспринимать спокойно. По словам Эйсмонта, прогнозы солнечной активности не могут быть точными, так как, кроме знаний об 11-летнем цикле и опыте наблюдений, ученые до сих пор не имеют других методов получения более достоверных данных.