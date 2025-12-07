МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев ответил на обвинения Сикорского в желании разделить Европу

Глава РФПИ считает, что ЕС достоин лучшей участи.
Константин Денисов 07-12-2025 22:08
© Фото: Сергей Булкин, POOL, РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который обвинил его и американского бизнесмена Илона Макса в желании разделить Европу, чтобы получить над ней власть.

Он перечислил главные трудности ЕС на данный момент: неконтролируемая миграция, рост криминала, деиндустриализация, рост стоимости энергоресурсов, спад в экономике, а также повальная цензура.

«Европа заслуживает лучшего. Сделаем Европу снова великой» - закончил Дмитриев пост лозунгом, который Дональд Трамп использовал в своей предвыборной кампании для США (Make America Great Again).

Ранее ЕС оштрафовал соцсеть Маска Х за нарушение европейского законодательства на 140 млн евро. В ответ Маск предложил расформировать союз и вернуть суверенитет отдельным странам, а затем удалил аккаунт Еврокомиссии.

#Польша #ЕС #илон маск #РФПИ #Кирилл Дмитриев #радослав сикорский
