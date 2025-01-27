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Территория ДНР 20 раз за сутки подверглась артобстрелам ВСУ

По словам Пушилина, боевики применяли реактивную и ствольную артиллерию.
Глеб Владовский 2025-01-27 21:43:59
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Украинские боевики за сутки 20 обстреляли из артиллерии территорию ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Со стороны ВФУ совершены более 20 вооруженных атак. Применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа», - написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин добавил, что в результате применения кассетных боеприпасов пострадали четыре мирных жителя. Кроме того, пострадали шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Территория ДНР регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, за минувшие сутки в этом направлении выпустили 61 боеприпас.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #денис пушилин #обстрелы днр #Украинские боевики
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