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Мирный житель ДНР получил ранение во время 19 суточных обстрелов ВСУ

Все 19 обстрелов ВСУ зафиксированы на Горловском направлении.
Дарина Криц 2025-01-27 00:33:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские войска за прошедшие сутки (с 00:00 26 января по 00:00 27 января) 19 раз нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Один из местных жителей получил ранение, о чем сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«За прошедшие сутки зафиксировано 19 фактов атак вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении гражданского лица», - уточнили информацию в ведомстве.

При обстрелах повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

Все зафиксированные обстрелы произошли на Горловском направлении. При этом боевики ВСУ выпустили 61 различный боеприпас.

Вечером 26 января сообщалось, что украинские боевики за полтора часа дважды обстреляли Горловку, выпустив четыре боеприпаса «натовского» калибра 155 миллиметра, в том числе кассетные.

#в стране и мире #ДНР #ранение #обстрелы всу #мирный житель #Горловское направление
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