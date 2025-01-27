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Россия откроет генконсульство в китайском Ухане

Соответствующее распоряжение подписал Мишустин.
Глеб Владовский 2025-01-27 21:27:55
© Фото: Wu Zhizun XinHua Globallookpress

Россия откроет генеральное консульство на территории китайского города Ухань. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

«Открыть генеральное консульство Российской федерации в г. Ухане... МИДу России установить штатную численность работников консульства...и утвердить его расписание», - говорится в документе.

Отмечается, что расходы на открытие и содержание учреждение будут выделяться из средств, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на 2025 экономический год. Указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что еще в 2015 году Россия и Китай согласовали открытие генконсульств в Ухане, Харбине, Казани и Владивостоке. В 2019-м начало работу диппредставительство в Харбине.

#Китай #Ухань #михаил мишустин #генеральное консульство
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