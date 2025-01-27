Россия откроет генконсульство в китайском Ухане

Россия откроет генеральное консульство на территории китайского города Ухань. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

«Открыть генеральное консульство Российской федерации в г. Ухане... МИДу России установить штатную численность работников консульства...и утвердить его расписание», - говорится в документе.

Отмечается, что расходы на открытие и содержание учреждение будут выделяться из средств, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на 2025 экономический год. Указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что еще в 2015 году Россия и Китай согласовали открытие генконсульств в Ухане, Харбине, Казани и Владивостоке. В 2019-м начало работу диппредставительство в Харбине.