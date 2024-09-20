Ученые вычислили очаг возникновения коронавируса в Китае

Эпидемиологи отследили начало пандемии COVID-19 на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в китайском Ухане. Результаты международного исследования 23 ученых опубликованы в журнале Cell.

Многие из самых ранних известных заболевших коронавирусом работали или посещали оптовый рынок морепродуктов Хуанань в городе Ухань. Эту связь установили ​​врачи из разных больниц по всему городу. Медики выявили 174 пациента, которые заболели в декабре 2019 года. 32% из них имели связь с этим местом в городе с населением более 12 миллионов человек.

Кроме того, избыточная смертность от пневмонии была впервые зарегистрирована в городских районах, окружающих рынок. Более поздние исследования в Ухане подтвердили, что большая часть жителей заразились вирусом SARS-CoV-2 в этих районах.

Исследования показывают, что до самого раннего установленного случая на рынке 10 декабря 2019 года было очень мало случаев заражения людей. Рынок Хуанань в Ухане был местом с наибольшим количеством продавцов диких животных. Всего в городе постоянно действовали четыре рынка живых животных.

Предполагаемый источник заражения находился в западном крыле рынка, где осенью 2019 года несколько человек незаконно продавали енотовидных собак, цивет, бамбуковых крыс, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Там были зафиксированы самый ранний и большинство других случаев заражения COVID-19.

Следы коронавируса были обнаружены на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках. Ученые определили два возможных варианта распространения инфекции - либо от кого-то из животных, не ясно, какого именно вида, к человеку, либо его занесли на рынок сами люди.

При этом оказалось, что летучие мыши и панголины ни при чем - исследователи не нашли никаких доказательств наличия на рынке Хуанань их генетического материала. Именно эти животные, носители сарбековируса, родственника SARS-CoV-2, до сих пор были под подозрением.

От коронавируса в мире умерли не меньше 20 миллионов человек.