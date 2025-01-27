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«Золотую судью» из Краснодара Хахалеву задержали в Баку

Бывшая судья Краснодарского краевого суда заочно арестована в России. Она подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.
Игнат Далакян 2025-01-27 18:27:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Баку задержали объявленную в розыск бывшую судью из Краснодарского края Елену Хахалеву. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Хахалева была задержана в аэропорту в Баку в Азербайджане», - цитирует РИА Новости собеседника.

Хахалева заочно арестована судом в России. Она подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.

Скандал вокруг Елены Хахалевой разгорелся в 2017 году. По данным следствия, судья потратила на роскошную свадьбу своей дочери около двух миллионов долларов. В Сети распространилось видео с мероприятия, на которое были приглашены известные артисты. Она объяснила, что деньги на празднование ей дал муж-бизнесмен. Летом 2020 года ее лишили статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы. По данным СК РФ она не появлялась на работе более четырех месяцев.

#в стране и мире #Баку #Задержание #елена хахалева
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