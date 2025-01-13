Финляндия начала второй этап комбинированных учений у границ РФ

Финские власти начали очередные учения вблизи границы с Россией. Они продлятся до пятницы, 17 января.

Во втором этапе учений примет участие пограничная охрана республики. Первый этап состоялся 8 и 9 января. Целью учений заявлено обеспечение безопасности вблизи закрытой границы с Россией и повышение готовности различных ведомств к управлению безопасностью на границе страны.

В них задействованы около 300 человек из числа сотрудников полиции, таможни, сил обороны и спасательной службы.

Тренировки проходят вблизи населенных пунктов Иматра, Нуйямаа и Ваалимаа, а также Виролахти. В них находятся пункты пересечения границы с Россией, через которые проходит крупнейший пассажиропоток.

При этом 9 января стало известно, что границу с Россией Финляндия решила оставить закрытой. Погранпереходы между странами не функционируют с декабря 2023 года.