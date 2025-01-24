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МИД предостерег Кишинев от силового решения приднестровского вопроса

Сергей Лавров отметил, что Кишинев усиливает экономическое и логистическое давление на Тирасполь, пытаясь экономически удушить левобережье.
Владимир Рубанов 2025-01-24 21:44:20
© Фото: president.gospmr.org

Россия предостерегла Молдавию от попыток использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна», - говорится в комментарии.

В министерстве отметили, что Кишинев усиливает экономическое и логистическое давление на Тирасполь, пытаясь экономически удушить левобережье. В таких условиях сложно говорить о перспективах урегулирования приднестровской проблемы.

Энергетический кризис выявил безразличие Молдавии к Приднестровью, заявили в МИД. Кишинев избегает решения газовых проблем.

Россия продолжит поддерживать мир и стабильность на Днестре, подчеркнул министр. Российские миротворцы надежно выполняют свою миссию.

В Молдавии и Приднестровье действует режим ЧС из-за энергетического кризиса. Подача газа из России прекращена из-за решения Киева не продолжать транзит топлива и из-за отказа Кишинева урегулировать исторический долг перед «Газпромом» в 700 млн долларов.

Москва готова организовать гуманитарные поставки газа в Приднестровье, но Кишинев считает их незаконнными.

#Украина #Молдавия #Сергей Лавров #Приднестровье #МИД России #энергетический кризис #транзит #природный газ
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