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Операторы БПЛА обезвредили сбросами с сетью дроны ВСУ в ЛНР

Сети полностью охватывают дроны боевиков ВСУ и блокируют вращение их воздушных винтов, после чего те падают на землю.
2025-01-27 17:37:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы дронов-перехватчиков группировки войск «Запад» обезвредили украинские беспилотники сбросами с сетью в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России и показали кадры с боевой работой.

«Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" против беспилотной авиации противника в воздухе применили малые дроны с установленными на них сеткометами», - говорится в описании к видео.

На записи показано, что видит управляющий БПЛА оператор в режиме реального времени. К украинским беспилотникам сверху подлетают российские дроны и сбрасывают сети. Беспилотники ВСУ запутываются в сетке и падают вниз.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении украинского танка Т-72 на территории Харьковской области. Он стал добычей расчетов FPV-дронов из состава группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #бпла #ВСУ #спецоперация #ЛНР
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