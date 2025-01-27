Путин посетил могилу брата, умершего ребенком при блокаде Ленинграда

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил могилу своего брата, который умер еще ребенком во время блокады Ленинграда. Глава государства возложил букет цветов.

После этого российский лидер возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Владимир Путин почтил память погибших минутой молчания.

Ранее российский президент посетил мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке. После того как Путин возложил цветы к памятнику, он некоторое время стоял молча, склонив голову, затем, покидая мемориал, поклонился.

Блокада Ленинграда фашистскими захватчиками началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Продовольствие в город доставляли по единственному пути - «Дороге жизни», которую проложили по льду Ладожского озера. Красная армия прорвала блокаду 18 января 1943 года, а полное ее снятие произошло 27 января 1944 года.

За годы блокады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Большинство жителей умерли не от артиллерийских обстрелов и бомбардировок, а от голода.