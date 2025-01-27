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Путин посетил могилу брата, умершего ребенком при блокаде Ленинграда

После того как глава государства возложил цветы к могиле своего брата, он посетил монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
Игнат Далакян 2025-01-27 16:04:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил могилу своего брата, который умер еще ребенком во время блокады Ленинграда. Глава государства возложил букет цветов.

После этого российский лидер возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Владимир Путин почтил память погибших минутой молчания.

Ранее российский президент посетил мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке. После того как Путин возложил цветы к памятнику, он некоторое время стоял молча, склонив голову, затем, покидая мемориал, поклонился.

Блокада Ленинграда фашистскими захватчиками началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Продовольствие в город доставляли по единственному пути - «Дороге жизни», которую проложили по льду Ладожского озера. Красная армия прорвала блокаду 18 января 1943 года, а полное ее снятие произошло 27 января 1944 года.

За годы блокады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Большинство жителей умерли не от артиллерийских обстрелов и бомбардировок, а от голода.

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