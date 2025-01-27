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Власти ЕС приостановили безвизовый режим для дипломатов Грузии

Ранее визовые ограничения в отношении Тбилиси ввели США.
Глеб Владовский 2025-01-27 15:57:42
© Фото: Katharina SchrÃ�der, dpa, Globallookpress

Совет Евросоюза приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Это приведет к тому, что грузинским дипломатам и должностным лицам придется подавать заявление на получение визы при поездках в ЕС», - говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничение коснется членов официальных делегаций Грузии, региональных правительств и парламентов, Конституционного суда и Верховного суда страны. Кроме того, не обойдет стороной запрет также обладателей дипломатических паспортов.

Ранее визовые ограничения вводились в отношение Грузии со стороны властей США. Отмечалось, что санкции коснулись тех лиц, которые, по мнению Вашингтона, ответственны или имеют отношение к якобы подрыву демократии в Грузии, а также членов их семей.

#в стране и мире #ЕС #Грузия #евросоюз #визовые ограничения
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