Власти Бенина пресекли попытку государственного переворота

Мятежники были нейтрализованы силами республиканской гвардии.
Тимур Юсупов 07-12-2025 15:26
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Бенине пресечена попытка военных захватить власть в государстве. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, утром в воскресенье 7 декабря по национальному телевидению страны прозвучало обращение группы представителей вооруженных сил республики, заявивших, что им удалось осуществить государственный переворот. Однако, спустя несколько часов официальные власти страны сообщили, что путч был нейтрализован силами республиканской гвардии.

По сообщениям 24 Heures au Benin, сейчас мятежниками занимаются правительственные силы. Президент республики Патрис Талон находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что у инсургентов не получилось взять штурмом резиденцию главы государства.

#в стране и мире #военные #Африка #государственный переворот #Бенин #военный переворот
