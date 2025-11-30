Власти Бенина пресекли попытку государственного переворота

В Бенине пресечена попытка военных захватить власть в государстве. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, утром в воскресенье 7 декабря по национальному телевидению страны прозвучало обращение группы представителей вооруженных сил республики, заявивших, что им удалось осуществить государственный переворот. Однако, спустя несколько часов официальные власти страны сообщили, что путч был нейтрализован силами республиканской гвардии.

По сообщениям 24 Heures au Benin, сейчас мятежниками занимаются правительственные силы. Президент республики Патрис Талон находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что у инсургентов не получилось взять штурмом резиденцию главы государства.