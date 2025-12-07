МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота

Мятежникам не удалось захватить резиденцию президента страны.
Глеб Владовский 07-12-2025 13:24
© Фото: BTV

В африканском Бенине группа военных предприняла попытку совершить госпереворот в стране. Они выступили с обращением к нации на местном телевидении.

В заявлении они указали на якобы отставку президента страны Бенина Патриса Талона. Кроме того, военные осудили правление главы государства а также лишение им права на выбор своего кандидата на пост президента страны.

Как сообщает издание jeuneafrique, взять штурмом резиденцию президента страны у путчистов не удалось. Как сообщил близкий к главе государства источник издания, Талон находится в безопасности.

Нынешний глава государства возглавляет Бенин с 2016 года. Планировалась, что он уйдет в отставку в 2026 году в апреле, когда в стране пройдут президентские выборы.

#в стране и мире #военные #Африка #Госпереворот #Бенин
