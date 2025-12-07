Белоусов поздравил военных с освобождением Кучеровки в Харьковской области

Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Кучеровка в Харьковской области проявили смелость и отвагу. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 1486 гвардейского мотострелкового полка и 121 мотострелкового полка с переходом Кучеровки под контроль России.
«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне», - приводит слова Белоусова пресс-служба Минобороны РФ.
По словам Белоусова, активные наступательные действия российской армии приближают общий день победы. Он поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач.
Об освобождении Кучеровки стало известно 7 декабря.
Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
