МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил военных с освобождением Кучеровки в Харьковской области

Населенный пункт перешел под контроль ВС РФ.
Константин Денисов 07-12-2025 14:56
© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press

Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Кучеровка в Харьковской области проявили смелость и отвагу. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 1486 гвардейского мотострелкового полка и 121 мотострелкового полка с переходом Кучеровки под контроль России.

«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне», - приводит слова Белоусова пресс-служба Минобороны РФ.

По словам Белоусова, активные наступательные действия российской армии приближают общий день победы. Он поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач.

Об освобождении Кучеровки стало известно 7 декабря.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 