Ушаков: администрация Трампа пообещала «железобетонное» соглашение с РФ

Помощник президента РФ отметил, что находящиеся у власти американцы утверждают, что отличаются от своих предшественников.
Глеб Владовский 07-12-2025 14:48
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Белый дом, в случае достижения соглашения с Россией, пообещали «железобетонное» соглашение. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», - сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Ушаков также отметил, что нынешняя администрация Белого дома заверяет, что отличается от своих предшественников. Они подчеркивают, что при президенте США Дональде Трампе все то, что происходит сейчас, не началось бы.

Ранее американский лидер заявил, что госсекретарь Марко Рубио может стать лучшим в истории, кто занимал эту должность.

#сша #Дональд Трамп #Соглашение #Юрий Ушаков
